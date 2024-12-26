衝刺 AI+年底作帳 威盛集團由宏達電率先亮燈領軍大漲

台股2024年封關倒數，集團年底作帳行情熱燒，威盛（2388）集團26日由宏達電（2498）領軍大漲，股價開高後衝上漲停48.95元鎖死，排隊買單超過1.8萬張，立衛也跟進亮燈漲停，另外，威鋒電子（6756）及建達（6118）也曾衝上漲停，盤中漲幅逾半根停板，威盛衝刺AI轉型告捷，盤中上漲近5%。

威盛集團股26日表現搶眼，由宏達電領軍集團公司上漲；宏達電早盤以45.7元開高後一路往上衝高至漲停48.95元鎖死，站上各均線；立衛（5344）以18.35元開高走高同樣衝上漲停20.1元，盤中漲幅逾9%。

另外，建達也一度衝上漲停26.2元，盤中漲幅逾7%；威鋒電子盤中也曾衝達144元漲停板，雖有打開仍上漲逾6%；威盛盤中上漲4.95%，全達（8068）盤中也上漲逾4%。

老牌IC設計廠威盛衝刺AI，與輝達（NVIDIA）合作拓展當紅的機器人與工業自動化應用，威盛的AI布局多管齊下，除積極推出產品搶市，同時結合輝達推出新品，並且透過轉投資威宏在AI應用ASIC領域拓展商機，董事長陳文琦日前表示，現階段客戶反映正面，加上特殊應用IC（ASIC）業務持續跟客戶合作，並取得國際大客戶肯定，對2025年業績展望樂觀。

威盛11月合併營收23.01億元，創單月營收歷史次高，月增40.7%，年增28.6%；累計前11月合併營收為143.44億元，年增27.5%。法人看好，威盛搶進AI商機將邁入收成期，不僅今年起相關效益陸續爆發，明年開始收取量產權利金後，將帶動營收、獲利的表現。

宏達電攜手高雄市政府與港務公司合作打造「VIVELAND VR虛擬樂園棧柒庫」，正式開幕，位於高雄棧貳庫商圈，預期將可受惠郵輪及駁二藝術特區每年超過400萬人次的觀光人潮，目標在1年內獲利，宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎先前曾表示，對宏達電業績表現充滿信心，他預期，明年整體營運將優於今年，對明年營運持樂觀態度。