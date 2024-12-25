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和碩處分1.5萬張機器人概念股佳能 處分利益約7.45億元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）25日晚上公告，處分約1.5萬張佳能（2374）持股，處分利益約達7.45億元，佳能今日因機器人題材爆量大漲，終場收在70.1元、上漲6.3元。對此，和碩表示，主要是實現投資收益。

和碩宣布處分佳能持股，交易時間為今年5月30日至今日，交易數量為15,140張，每單位平均價格約為66.05元，交易總金額約達10億元，處分利益約為7.45億元。

至本次交易結束後，和碩仍持有約1.8萬張佳能，金額約為8.33億元，持股比例達6.22%。和碩表示，此為實現投資收益。

機器人題題材近期蔓延到光學廠，佳能因具備機器視覺技術，且有客戶持續洽詢，今天股價攻上漲停至70.1元，並爆出逾13萬張大量。

佳能 和碩

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