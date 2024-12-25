瀚荃將擺脫2024年谷底

連接器與線廠瀚荃（8103）昨（25）日表示，明年在光電產品引領成長帶動下，整體業績有望有兩位數增長，擺脫今年谷底。

瀚荃估計，依訂單表現，光電產品業績明年可望年增50%到100%，至於伺服器及網通產品，因為AI伺服器電源設計變更，新品導入時程長，預估年成長5%到10%，筆電與車用電子約成長5%到10%。

瀚荃發言人王霈蓮表示，伺服器產業由通用伺服器進入AI伺服器時代，帶動高瓦數電源需求，伺服器的電源方塊磚增加，加上電源主板多樣化，均帶動連接器相關需求隨之成長，看好AI伺服器相關業績明年持續成長。

此外，她也看好明年AI PC與AI NB的透率持續提升，推動AI PC相關業績增長，隨AI PC普及化，可望帶動多點算力需求，能源效率跟著提高，有助提升電源相關連接器出貨，加上AI伺服器營收占比上揚，全球資料中心建置對電力需求持續攀升，正向看待相關產品前景。