富邦媒三大引擎 2025年熱轉

富邦媒（8454）回顧年度消費動向，發表《2024網購消費趨勢》，發現消費者的購物模式從「多而雜」選擇，走向個人化、針對性更強、場景更明確的「精準需求」。台灣大總經理林之晨表示，momo將導入更多AI技術，預期明年行銷科技RMN（零售媒體網路）、直播、mo店+等三大服務仍是帶動營收三大主力。

momo富邦媒11月合併營收155.7億元，營運穩健；累計前11月合併營收1,028.2億元，年增3.3％，創歷史同期新高，更比去年提前一個月破千億元，今年營收將再創新高。台灣大因認列momo營收與獲利，11月營收、獲利都成為電信三雄之冠。

今年9月momo啟動訂閱制，配合第4季銷售旺季，訂閱服務人數成長，也是營收重要動力。林之晨表示，訂閱制表現不錯，台灣消費者「精打細算」，輔以訂閱制大賺mo幣。