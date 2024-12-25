訊連玩美移動 收購Wannaby

訊連（5203）旗下AI與擴增實境（AR）廠玩美移動宣布，已與全球奢侈時尚電商平台Farfetch達成協議，收購專注於數位沉浸式體驗技術的Wannaby Inc.，進一步拓展玩美移動的服務版圖，從彩妝、美容領域擴大至鞋類、包款與服飾等時尚領域，衝刺營運動能。

訊連並未揭露此次收購斥資金額。據悉，Wannaby以其為時尚產業量身打造的虛擬試用技術與數位化解決方案聞名，曾為超過30家頂級精品品牌提供服務。

收購完成後，Farfetch將持續運用Wannaby的解決方案，進一步優化其數位購物體驗。

玩美移動收購Wannaby後，可將AI、AR美妝時尚領域技術結合Wannaby的創新技術，除強化玩美移動技術實力，也進一步鞏固在時尚科技領域的領導地位。玩美移動也透過此次收購案，與Farfetch建立合作。

玩美移動表示，該收購案預計於未來幾個月內完成，實際交割時間仍取決於常規交割條件。

玩美移動積極開拓AI「玩美」引擎，近兩年來效益陸續顯現，去年順利轉盈，今年前三季稅後純益1.26億元，訊連雨露均霑，開始收割小金雞帶來的甜美果實。