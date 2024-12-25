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合勤控搶攻資安商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

合勤控（3704）旗下兆勤科技以Zyxel為品牌，近年強打結合資安AI和雲端網管的商用網路解決方案，鎖定中小企業市場，搶搭全球資安及AI浪潮。

合勤集團及兆勤已經在全球150個區域，累積超過100萬家企業客戶，累計銷售超過1億台聯網設備台。

兆勤認為，資安及AI是當下企業最關注的技術議題，並鎖定成長最快的中小企業市場，自主研發Nebula星雲雲端網路解決方式，2023年網路設備數量成長20%，星雲軟體授權訂閱服務成長八成，資安成長約20%，2024年持續維持雙位數成長，2024年持續啟用AI創新加強網路安全防禦功能。

兆勤深耕資安產品，2024年初成為全球唯一取得CVE編號管理者（CAN）最高等級Provider的網通品牌，提供與美國國家漏洞資料庫官方等同效力的資安分析，確保最高等級的產品安全性和資訊透明度，更是台灣首家簽署由美國網路安全與基礎設施安全局（CISA）發起的「Secure by Design」承諾的廠商，將安全性納入產品開發的核心設計。

兆勤並針對小型企業市場需求，推出具永續理念的GS-100系列五埠與八埠非管理型 GbE 迷你交換器，可連接 IP 電話、網路儲存設備（NAS）、路由器、電腦及遊戲主機等設備，專為小型辦公室與 SOHO 族設計。

AI 資安

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