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宏碁、鴻海、廣達添柴火

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

日本PC市場受惠疫情期間居家辦公筆電已到換機時間，加上微軟Windows 10作業系統將於明年10月停止支援，帶動今年11月日本PC出貨量較去年同期大增47.5%，預期成長趨勢將持續。法人看好，有利品牌廠宏碁（2353）、華碩、鴻海旗下夏普，以及蘋果PC代工廠廣達等業者營運。

根據日本電子情報技術產業協會（JEITA）最新統計數據，2024年11月日本PC出貨量較去年同期大增47.5%、達70.7萬台，連續五個月增長，創四年來同期新高。

業界推估，日本PC這波出貨量成長，主要是因疫情期間居家辦公筆電已到換機時間，以及先前日本政府的「GIGA School構想」部分學校已有換機需求，加上微軟Win 10將於2025年10月停止支援，皆帶動此波需求。JEITA預期日本PC成長趨勢將持續。

根據MM Research Institute先前數據顯示，日本PC品牌廠今年上半年依然以NEC Lenovo（聯想）為龍頭、市占率達21.5%，之後依序為為HP（惠普）、DELL（戴爾）、FCCL（Fujitsu Client Computing Limited）、夏普PC子公司Dynabook及蘋果。

日本市場有其獨特性，聯想多年來透過合資擴大當地市場市占率，如入股富士通PC業務部門FCCL，讓NEC Lenovo加上FCCL的泛聯想PC陣營市占率逾三成，具有主導市場價格優勢，這也讓宏碁、華碩在當地較難打開業務。

日本 貨量

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