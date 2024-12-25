神腦唱旺AI手機前景

手機通路商神腦（2450）昨（25）日召開線上法說會，發言人陳嘉麒指出，明年將是AI手機大鳴大放的關鍵年，包括可望於明年秋天推出的蘋果iPhone 17系列在內的新機，AI功能將更加完整，對於手機銷售有正面幫助，神腦對明年營運審慎樂觀。

陳嘉麒表示，神腦今年在iPhone 16系列上市的市場策略運用得宜，不僅在預購方面搶得先機，在產品組合以及神腦幣的數位運用都相當不錯，帶動手機銷售量與銷售額均較去年同期雙位數增長。

針對台灣智慧手機市況，陳嘉麒指出，根據市調機構預估，今年台灣手機銷售量約495萬支，大致與去年持平，明年銷售量則可能衰退2%，降到485萬支。神腦內部估算明年台灣手機銷售量會落在490萬支，年衰退約1%。

陳嘉麒指出，從手機維修量估算，現在智慧手機品質都做得很好，而且用戶換機時間也持續拉長，因此手機銷售量成長的確比較不利，所以必須要做到更多加值服務，才能讓公司業績維持在一定水準。

神腦今年前三季每股純益1.32元，較去年同期每股純益2.24元衰退。展望未來，陳嘉麒認為，儘管明年台灣市場的整體手機銷售量估與今年持平，但明年iPhone 17肯定會帶來更強大、完整的AI功能，屆時有望吸引更多用戶換機。

此外，陳嘉麒也引用中研院、主計處與央行的預測，明年台灣經濟成長率將達3.1%至3.3%。陳嘉麒指出，國內經濟成長有助於帶動內需消費，公司除手機外，也會持續拓展保健食品、家電複合店等新的商業模式，因此審慎樂觀看待明年營運。