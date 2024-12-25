機器人漲翻天！處置+注意股多達15檔 上銀也成注意股

機器人概念股成近期熱錢新寵，多達15檔被納入處置股或注意股，其中上銀（2049）也成為注意股，上銀25日股價再向上攻高，一度漲至337.5元，再刷波段新高，大銀微系統（4576）盤中也同樣再刷新高價，創2021年3月以來新高。

機器人成未來AI應用的趨勢，在台積電（2330）董座魏哲家和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳看好下，機器人概念股連連發動漲勢，統計列為處置股的有亞光（3019）、全球傳動（4540）、鈞興-KY（4571）三檔，列為注意股的則高達十二檔，台灣精銳（4583）、上銀、大銀微系統、宇隆（2233）、盟立（2464）、IKKA-KY（2250）、新漢（8234）、聰泰（5474）、宸曜（6922）、華晶科（3059）、和椿（6215）、昆盈（2365）。

上銀集團這波漲勢凶猛，上銀今一度漲至337.5元，盤中漲幅逾1%，波段漲幅超過三成；大銀微系統盤中更衝上167.5元，漲幅逾3%，波段漲幅達四成。上銀自12月17日起連獲投信買超達六天，昨日更獲三大法人同買；大銀微系統則獲自營商連續買超三天。

上銀董事長卓文恒24日宣示，上銀將擴大布局晶圓機器人、人形機器人及客製化專用（專業）型機器人領域，與國際大廠緊密合作，未來的機器人「從頭到腳」都會有「上銀製造」。

卓文恒指出，AI機器人未來不僅限於人形，也不僅止於傳統關節式機器人，目前根據特殊產業應用而開發的客製化機器人需求很大，是台廠供應鏈可切入的市場，上銀都不會缺席。

卓文恒表示，上銀能夠將伺服馬達、減速器、控制器等組合為完整的系統解決方案，滿足不同機器人應用的需求，並和旗下大銀微攜手，實現從零組件到次系統的垂直整合，未來可望成為全球機器人硬體系統的的一條龍供應商。

現階段，機器人占上銀整體營收約7%左右，但卓文恒強調，上銀和集團另一家大銀微系統，已掌握各項關鍵零組件自主開發，未來將積極切入擴大機器人市場，預計明年機器人占整體營收將可超過一定比重。