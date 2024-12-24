電信三雄強推加值服務

電信三雄衝刺加值服務再出招。中華電信（2412）搭聲音內容商機，旗下「i聽聽」聆聽時間增；台灣大與輝達合作「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」，雲端遊戲明顯成長；遠傳守護網訂購旺，阻擋釣魚網站逾8.8億次。

中華電信表示，深耕數位內容經營，除了影音平台Hami Video，旗下「i聽聽」是台灣首個綜合性有聲內容的付費訂閱平台，提供「聽書」、「聽知識」和「聽新聞」等多元內容，為用戶創造碎片時間的價值。

台灣大與輝達合作營運的「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務自2020年上市以來，已累積超過35萬會員，2024年上半年銷量年增28%；2023年推出鈦金方案後，推升付費會員數增長達28%、每日活躍會員成長近50%。

遠傳看準AI防詐服務，推出「遠傳守護網」服務，包括「防駭心守護」與「兒少心守護」，與國際資安大廠Allot合作，直接從網路端攔阻惡意網站和釣魚網站。

遠傳指出，「遠傳守護網」為用戶阻擋惡意網站等資安威脅，2024年前三季付費用戶數年成長率達三位數，獲利金額翻倍成長，更成功阻擋訂閱用戶造訪釣魚網站超過8.8億次。