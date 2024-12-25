圓剛邊緣運算急單湧進

圓剛（2417）昨（24）日召開法說會，公司表示，近期AI邊緣運算急單湧進，美國智慧倉儲及日本智慧駕駛等也有專案落地，預計12月到明年第1季完成出貨，加上AMR（自主移動）機器人新訂單洽談中，看好AI邊緣運算業務明年營收占比有望拉高為40%至45%，成營運一大動能。

圓剛旗下三大事業群包括消費運用解決方案、商業運用解決方案、AI邊緣運算系統。

圓剛表示，今年因終端消費市場需求疲軟，加上價格帶往中低階靠隴，消費運用解決方案營收占比55％至57%，相關營收年減兩成；商業運用解決方案營收占比10%至15%，營收年減20%，主要受歐美等地視訊產品市場需求減弱衝擊；AI邊緣運算系統全年營收占比約30％至35%，營收年增25％至30%，為支撐公司營運關鍵。

圓剛表示，由於明年總體經濟仍有不少變數，保守看待消費運用解決方案、商業運用解決方案兩大事業表現。不過，AI邊緣運算系統訂單能見度佳，明年上半年除了智慧城市、智慧工廠等專案落地外，下半年亦有AMR專案落地，成為明年營運重要動能。