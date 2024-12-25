圓剛邊緣運算急單湧進
圓剛（2417）昨（24）日召開法說會，公司表示，近期AI邊緣運算急單湧進，美國智慧倉儲及日本智慧駕駛等也有專案落地，預計12月到明年第1季完成出貨，加上AMR（自主移動）機器人新訂單洽談中，看好AI邊緣運算業務明年營收占比有望拉高為40%至45%，成營運一大動能。
圓剛旗下三大事業群包括消費運用解決方案、商業運用解決方案、AI邊緣運算系統。
圓剛表示，今年因終端消費市場需求疲軟，加上價格帶往中低階靠隴，消費運用解決方案營收占比55％至57%，相關營收年減兩成；商業運用解決方案營收占比10%至15%，營收年減20%，主要受歐美等地視訊產品市場需求減弱衝擊；AI邊緣運算系統全年營收占比約30％至35%，營收年增25％至30%，為支撐公司營運關鍵。
圓剛表示，由於明年總體經濟仍有不少變數，保守看待消費運用解決方案、商業運用解決方案兩大事業表現。不過，AI邊緣運算系統訂單能見度佳，明年上半年除了智慧城市、智慧工廠等專案落地外，下半年亦有AMR專案落地，成為明年營運重要動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言