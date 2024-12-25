快訊

今年地震激增511個 卻連10天無顯著有感地震 專家示警

網傳性侵少女「惡狼主管」為董事長親戚？麥當勞說話了

劉靜怡遭綠封殺竟因曾罵蔡英文 蘇一峰：選大法官還是犬法官？

圓剛邊緣運算急單湧進

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

圓剛（2417）昨（24）日召開法說會，公司表示，近期AI邊緣運算急單湧進，美國智慧倉儲及日本智慧駕駛等也有專案落地，預計12月到明年第1季完成出貨，加上AMR（自主移動）機器人新訂單洽談中，看好AI邊緣運算業務明年營收占比有望拉高為40%至45%，成營運一大動能。

圓剛旗下三大事業群包括消費運用解決方案、商業運用解決方案、AI邊緣運算系統。

圓剛表示，今年因終端消費市場需求疲軟，加上價格帶往中低階靠隴，消費運用解決方案營收占比55％至57%，相關營收年減兩成；商業運用解決方案營收占比10%至15%，營收年減20%，主要受歐美等地視訊產品市場需求減弱衝擊；AI邊緣運算系統全年營收占比約30％至35%，營收年增25％至30%，為支撐公司營運關鍵。

圓剛表示，由於明年總體經濟仍有不少變數，保守看待消費運用解決方案、商業運用解決方案兩大事業表現。不過，AI邊緣運算系統訂單能見度佳，明年上半年除了智慧城市、智慧工廠等專案落地外，下半年亦有AMR專案落地，成為明年營運重要動能。

AI 消費 營收

延伸閱讀

輝達GB300蓄勢待發 技嘉：2025下半年有望導入

圓剛法說會／看好明年邊緣運算新專案落地 營運添動能

全民權證／勤誠 兩檔有看頭

非洲5國循環經濟聯合專案 聚焦減少塑膠製品毒物

相關新聞

圓剛邊緣運算急單湧進

圓剛（2417）昨（24）日召開法說會，公司表示，近期AI邊緣運算急單湧進，美國智慧倉儲及日本智慧駕駛等也有專案落地，預...

台通進擊 衝刺AI商機

鴻海集團轉投資光通訊廠台通（8011）看好AI需求前景，在電信業務上，將透過子公司台智網跨足IDC機房及AI超大型資料中...

京元電、日月光 外資看旺

人工智慧（AI）發展迅速， CoWoS先進封裝產能空缺仍大，外資紛紛看好供應鏈後續發展，高盛表示，京元電子（2449）是...

可成買庫藏 執行3,380張

金屬機殼廠可成（2474）昨（24）日公告已買回自家股票超過3億元，本次買回張數為3,380張，總金額約6.33億元，平...

電信三雄強推加值服務

電信三雄衝刺加值服務再出招。中華電信（2412）搭聲音內容商機，旗下「i聽聽」聆聽時間增；台灣大與輝達合作「GeForc...

晶彩科大股東申讓持股

晶彩科（3535）大股東由田新技公司昨（24）日申報轉讓持股4,000張，預定轉讓後持股降至4,747張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。