京元電、日月光 外資看旺

人工智慧（AI）發展迅速， CoWoS先進封裝產能空缺仍大，外資紛紛看好供應鏈後續發展，高盛表示，京元電子（2449）是輝達（NVIDIA）AI GPU唯一IC封測供應商，給予「中立」評級，目標價130元；摩根士丹利表示，日月光投控先進封裝部分貢獻預測相當樂觀，給予「優於大盤」評等，目標價180元。

高盛指出，展望明年第1季，京元電子管理層初步預期，由於季節性因素及非AI領域需求前景仍然疲弱，營收恐出現下降，毛利率部分取決於Blackwell晶片產能提升速度，不過明年第2季有望成長一倍，屆時可看到更有意義的產能提升。

高盛表示，由於京元電子已宣布出售中國大陸子公司景隆科技，加上市場競爭環境，以及開發新業務、成長動力面臨的挑戰，可能需要時間才能抵銷景隆科技的業績。不過預估景隆科技分拆後的股息收益率約為5%，有望提供一些下行支持。

針對日月光投控，大摩表示，日月光管理層預計其先進封裝及測試收入將超過10億美元，並占2025年ATM業務的10%-15%，假設台積電2025年生產700萬顆輝達的AI GPU， 80%營運服務外包給日月光投控，每顆GPU晶片日月光將收取40美元至50美元服務費，其中包括晶片探測、CoWoS封裝，估計可貢獻2億至2.5億美元營收。

大摩認為，日月光投控隨著在先進封裝、測試方面投資漸見成效，該公司預期2025年下半年整體毛利率將改善至24%-30%，另一方面，管理階層認為EMS部分營收今年第4季將有個位數衰退，主因季節性因素。

大摩指出，日月光投控的智慧手機訂單依季節性調整，目前未見來自大客戶的重大預測變動。