可成買庫藏 執行3,380張
金屬機殼廠可成（2474）昨（24）日公告已買回自家股票超過3億元，本次買回張數為3,380張，總金額約6.33億元，平均每股買回價格約187.43元。
可成日前宣布為維護公司信用及股東權益，將在12月21日至明年2月20日間，自集中市場買回自家股票3.4萬張，買回區間價格為每股126至296.4元，占公司已發行股數約5%。
展望未來，受惠筆電產業復甦，可成明年營收正向；該公司內部預估，AI PC除有望推升換機潮湧現，因設計較複雜，對高規格機殼需求將同步增長，有利可成營收、獲利雙雙成長。
國內法人近期出具最新報告指出，可成雖然今年第3季遭匯損衝擊，獲利表現不如預期，但機殼本業出現新的轉機，目前可成在蘋果筆電及非蘋電競筆電機殼占比正在上升，顯示產品組合明顯改善。
法人認為，可成在筆電機殼業務不僅擴大，利潤也有提升跡象，主要歸功該公司具備經濟規模產能及AI PC趨勢興起，機殼本身具備直接散熱的功能，扮演吃重角色。
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