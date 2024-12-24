CoWoS 先進封裝產能缺 外資這樣看日月光、京元電

人工智慧(AI)發展迅速， CoWoS先進封裝產能仍舊空缺大，外資紛紛看好供應鏈後續發展，高盛表示，京元電子（2449）是輝達（NVIDIA）AI GPU唯一IC封測供應商，給予「中立」評級，目標價130元；而摩根士丹利則表示，日月光投控（3711）的先進封裝部分貢獻預測仍相當樂觀，給予「優於大盤」，目標價180元。

高盛指出，展望明年第1季，管理層初步預期，由於季節性因素及非AI領域的需求前景仍然疲弱，營收恐出現下降，而毛利率部分則取決於Blackwell晶片產能的提升速度，不過於明年第2季AI將有望成長一倍，屆時可看到更有意義的產能提升。

而針對日月光投控，大摩表示，日月光管理層預期其先進封裝及測試收入將超過10億美元，並占2025年ATM業務的10%-15%，假設台積電（2330）在2025年生產700萬顆NVIDIA的AI GPU， 80%的營運服務外包給日月光，每顆GPU晶片日月光將收取40美元至50美元的服務費，其中包括晶片探測、CoWoS封裝，估計可貢獻2億美元至2.5億美元的營收。

另外，大摩指出，日月光的智慧型手機訂單依季節性調整，目前未見來自大客戶的重大預測變動。至於汽車和工業半導體需求尚未復甦。