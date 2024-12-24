快訊

麥當勞工讀少女遭主管性侵絕望身亡 生前另謀工作慘遭詐9萬、淪人頭戶

台中BMW男撞死樂園女員工 身分曝光是「假牙公司總監」

立積11月獲利年增211% 每股純益0.16元

中央社／ 新竹24日電

射頻晶片廠立積因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，今天公布相關財務業務等重大訊息，自結11月歸屬母公司淨利新台幣1460萬元，年增211.4%，每股純益0.16元。

立積10月及11月消費產品客戶需求增加，不過網通及運營商客戶訂單趨緩，11月營收維持在3億元水準，累計前11月營收33.81億元，年增25.98%。

立積自結11月歸屬母公司淨利1460萬元，年增211.4%，每股純益0.16元；累計前11月歸屬母公司淨利1.24億元，每股純益1.36元。

展望未來，立積先前表示，明年WiFi 7滲透率可望較今年倍數提升，預期明年WiFi 7業績應可逐季攀高，整體營運表現將優於今年。

每股純益 立積

延伸閱讀

失業率連三降 本月會更好

佳能11月每股賺0.21元

長興前11月每股賺2.12元

南僑前11月EPS 3.63元

相關新聞

封關倒數可以買什麼？ 分析師曝除了機器人還有這族群

台股進入封關倒數，權王台積電（2330）朝歷史新高價挺進，領軍台股往上衝，收復各均線及23,000點關卡，到底在封關前僅...

魏哲家按讚機器人 這幾檔概念股噴六天、漲幅都逾30%

多檔機器人概念股24日延續強勁走勢，台灣精銳（4583）、宇隆（2233）、大銀微系統（4576）、華晶科（3059）都...

景碩高階產品將出貨

載板廠商景碩（3189）轉型開拓AI應用所需高階ABF載板應用有成，公司預期明年首季ABF載板出貨可望逆勢季成長，不受工...

宏達電擴大高雄XR布局

品牌大廠宏達電（2498）昨（23）日宣布，攜手高雄市政府在亞灣區打造「5G XR交匯樞紐」，成為沈浸式體驗基地，並打造...

仁寶揪團 攻液冷散熱

仁寶 ( 2324）昨（23）日宣布，攜手英特爾、BP嘉實多（Castrol）、散熱廠智惠創富及機殼廠長江電腦，共同合作...

佳能11月每股賺0.21元

佳能（2374）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公告自結11月稅後純益6,000萬元，年增3.14倍，每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。