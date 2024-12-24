立積11月獲利年增211% 每股純益0.16元
射頻晶片廠立積因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，今天公布相關財務業務等重大訊息，自結11月歸屬母公司淨利新台幣1460萬元，年增211.4%，每股純益0.16元。
立積10月及11月消費產品客戶需求增加，不過網通及運營商客戶訂單趨緩，11月營收維持在3億元水準，累計前11月營收33.81億元，年增25.98%。
立積自結11月歸屬母公司淨利1460萬元，年增211.4%，每股純益0.16元；累計前11月歸屬母公司淨利1.24億元，每股純益1.36元。
展望未來，立積先前表示，明年WiFi 7滲透率可望較今年倍數提升，預期明年WiFi 7業績應可逐季攀高，整體營運表現將優於今年。
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