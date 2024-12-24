圓剛法說會／看好明年邊緣運算新專案落地 營運添動能

圓剛科技（2417）24日舉辦法說會，三大事業群中，來自AI邊緣運算系統全年貢獻約占30％-35%，較去年成長25-30%，其中本季已有美國智慧倉儲運用及日本智慧駕駛等專案落地，預計12月到明年第1季完成出貨，明年隨新專案陸續落地，占比有望拉高至45%。

圓剛今年前三季毛利率57％；稅後淨損4,296萬元，每股淨損0.32元。圓剛旗下三大事業群分別是消費運用解決方案、商業運用解決方案、AI邊緣運算系統。在消費運用解決方案業績全年的貢獻約占55-57%。較去年衰退20%。雖然全球市占為No.2，但全球市場總體需求大幅度衰退約40%，再加上產品價格帶從中高階轉移到中低階等因素影響到整體績效表現。商業運用解決方案部分全年的貢獻約占10-15%。較去年同期衰退20%，主要因受到歐美等區域的視訊產品市場需求減弱影響。

圓剛表示，目前公司核心技術包括CARDS，分別是：C（Capture/camera）、A（audio/AI）、R（Recording）、D（Docking）及S（Streaming）。以此核心技術為基礎，開發延伸直播相關運用的自製軟體-直播大師，以AI技術提供專業調色，背景切換等功能，節省商業直播運用上的布置成本，更獲得今年COMPUTEX BC Award及台灣精品獎的肯定。此外，近期推出全新GO Series系列的產品線，專為Type-C行動裝置設計的便攜式影像擷取錄影產品。

在AI邊緣運算系統部分，今年推出IP67等級的工業等級的PC，搭載NVIDIA® Jetson Orin NX / Orin Nano模組，擁有高達100 TOPS的運算力，同時具備-25°C至60°C的寬溫運作範圍，可運用在室外嚴苛環境下運作。圓剛的邊緣運算系統，持續運用在智慧城市、工廠自動化及智慧零售等領域上，圓剛致力於遠端管理、維護及建置開發，做完善軟硬整合，小型化的邊緣運算系統。除了現行與NVidia合作之外，也開始發展其他無線通訊的AIOT運算系統，以利進行後續AI邊緣運算市場的推廣。