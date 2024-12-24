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半導體企業營運佳 美股、科技股成長可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

回顧美股大盤標普500指數今年以來已漲約25%，科技七雄貢獻逾半漲勢，即便後續在耶誕假期的交易將相對清淡，但根據《股票交易者年鑒》統計1969 年以來，每年最後五個交易日加上第二年的前兩個交易日，標普500指數的平均漲幅為 1.3%，這一時期被稱為「耶誕節行情」。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，根據最新Bloomberg調查，隨著美國經濟數據持續優於預期，加上對川普可能減稅政策憧憬，以及預期聯準會將維持降息趨勢，機構連續第三個月上調今年下半年到明年第2季經濟成長，低點預計仍落在明年第1季，明年經濟成長率進一步上修至 2.1%，2025年經濟成長強勁，美股仍有上漲空間。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，目前市場預期2024、2025年S&P500獲利成長率分別為7.5%、11.5%，由於川普元月上任後可望優先推動減稅與放鬆監管，將有助標普500企業獲利保持良好展望。此外，隨著川普而來的金融管制鬆綁，也將刺激購併活動增加推升股市情緒。

產業方面，展望2025年，根據券商分析，AI需求使半導體企業仍可望繳出營利皆達兩位數百分比的高成長率，進而成為帶動美股與科技股基本面成長的火車頭，半導體的亮點仍將集中在設備製程相關公司，需求將繼續利好於半導體相關股票，也看好軟體以及小型科技股後市表現。

半導體 川普 標普

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