魏哲家按讚機器人 這幾檔概念股噴六天、漲幅都逾30%

多檔機器人概念股24日延續強勁走勢，台灣精銳（4583）、宇隆（2233）、大銀微系統（4576）、華晶科（3059）都攻上漲停板，上銀（2049）盤中大漲逾9%，和椿（6215）大漲逾8%，值得注意的是，16日台積電（2330）董事長魏哲家才透露「全世界最有錢的傢伙」重視機器人，而這幾檔機器人概念股就從12/17開始瘋漲，且六天累計漲幅都超過30%。

台積電（2330）董事長魏哲家昨（16）日透露，他前幾天和「全世界最有錢的傢伙」見面聊天，對方直言，「多功能機器人是要努力的方向，而不是汽車」。同時也表示多功能機器人，這一定是未來的方向。

魏哲家這一談話重啟機器人概念股的漲勢，以今日大漲的六檔個股而言，短短六天累計漲幅都有超過30%，如以今日盤中最高點來計算，宇隆漲幅達41%、華晶科36%、上銀、和椿也有34%的漲幅。

宇隆目前整體訂單能見度已看到明年上半年，且公司因應全球浪潮，積極布局AI伺服器、人形機器人關鍵零件，自有品牌TUF ONE行星減速器，也將切入人形機器人關鍵零件諧波式減速機。預期明年將迎來跨產業應用蓬勃發展的一年，營運樂觀看待。

宇隆11月營收3.15億元，月增6.4%，年減1.6%，累計前11月營收33.79億元，年增10.19%。累計前三季稅後淨利5.18億元、年增33%，每股稅後純益8.6元，全年有望賺逾一個資本額。

華晶科近年轉型成為高階智慧影像解決方案大廠，隨著機器人與自駕車的智慧製造應用不斷擴大，華晶科也與所羅門以3D視覺及AI技術為基礎，進行深度合作，共同提供 「AI+3D感測解決方案」，協助全球機器人品牌擁有如人類的視覺與辨識能力，也搭配快速檢測瑕疵的AI軟體，提供智慧製造在全世界落地應用。華晶科今年前三季稅後純益2.32億元，年減12.4%，每股純益0.84元。