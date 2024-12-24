美對陸成熟製程發動301調查將有利台廠 這幾檔飆漲停

美國總統拜登23日宣布，對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「301調查」，大陸用於半導體製造的碳化矽基板和晶圓的生產，也是這波調查的目標；台廠晶圓代工廠業者普遍抱持利大於弊的看法，認為將有助產業回到正常軌道；24日嘉晶（3016）、合晶（6182）、漢磊（3707）率先飆上漲停，世界（5347）、力積電、聯電（2303）也大漲。

「301條款」授權美國貿易代表署進行調查，先決定中國大陸的作法是否「不合理」，或「有差別待遇」，並加重美國商業負擔；如果成立，下任政府將對中國大陸實施報復性關稅，限制進口，或建議總統及國會採取其他行動。這項調查將耗時數月，因此將由川普政府來做決定。

外媒報導，傳統晶片的效率雖遠遠不如人工智慧（AI）所需的尖端晶片，但廣泛用在汽車、洗衣機、通訊、醫療器材等日用品中，美國商務部長雷蒙多22日表示，此一產業如果高度控制在中國大陸之手，可能造成國安風險。

拜登對陸成熟製程發動「301調查」，台廠晶圓代工廠業者普遍認為將有助於產業回到正常軌道；業界分析，當調查開始後，大陸的成熟晶圓代工業者可能無法享受補貼政策，無法再殺價搶單，有助於產業回到健康狀況。

美國將對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「301調查」，大陸用於半導體製造的碳化矽基板和晶圓的生產，也是這波調查的目標；嘉晶、合晶、漢磊24日衝上漲停，世界及力積電也上漲逾半根停板；聯電以44.4元開高後一度拉升至44.6元， 盤中漲幅近2%。