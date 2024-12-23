嘉聯益現增4.2萬張定價14元 資金用途為償還銀行借款

嘉聯益（6153）今日補充公告現金增資4.2萬張定價14元。嘉聯益先前已公告增資資金用途償還銀行借款。

嘉聯益今日公告，公司113年現金增資認股基準日等相關事宜 (補充公告發行價格、代收及專戶存儲價款行庫)，主管機關申報生效日期：113/12/04，董事會決議(追補)發行日期：113/10/29，發行總金額及股數：(1)發行總金額：新台幣420,000,000元(按面額計) (2)發行總股數：42,000,000股。

嘉聯益今日公告，發行價格：新台幣14.0元，員工認股股數:保留發行股數之10%計4,200,000股，由本公司員工認購。原股東認購比率：發行股數之80%計33,600,000股，由原股東按認股基準日股東名簿 記載之股東及其持股比例認購，每仟股認購56.54874011股。公開銷售方式及股數：提撥發行股數之10%計4,200,000股，採公開申購方式對外公開承銷。本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。

嘉聯益今日公告，現金增資認股基準日：114/01/05最後過戶日：113/12/31，與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113/12/23(補充公告)委託代收存款機構:兆豐國際商業銀行三重分行(補充公告)委託存儲款項機構：凱基商業銀行城東分行(補充公告)。