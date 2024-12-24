仁寶揪團 攻液冷散熱

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

仁寶（2324）昨（23）日宣布，攜手英特爾、BP嘉實多（Castrol）、散熱廠智惠創富及機殼廠長江電腦，共同合作推出為高密度伺服器與AI資料中心打造的Targeted Flow液冷技術解決方案，衝刺AI伺服器商機。

仁寶表示，目前已將該液冷技術解決方案，導入旗下伺服器重點產品SD220-8 （2U4N），技術已準備進行大規模部署，並為英特爾平台用戶提供絕佳的散熱性能設計方案。

仁寶目前伺服器占整體營收僅約2％，而AI伺服器占整體伺服器營收不到10％，要朝2027年伺服器營收達1,000億元的目標邁進。

仁寶先前已於SC24（Supercomputing 2024）中展示7U高效能AI伺服器等產品及直接液冷、浸沒式液冷等冷卻解決方案，此次再宣布散熱領域方面的合作，宣示對伺服器業務布局的企圖心。

仁寶指出，此最新散熱解決方案運用Intel Targeted Flow技術，其中包括 Targeted Flow Tank和Targeted Flow Heat Sink專利技術，使用BP嘉實多浸沒式冷卻液DC 20，將傳統浸沒式液冷的阻力降低約三倍，為液冷技術帶來革命性的效能提升。

仁寶並透露，此創新散熱解決方案的應用，不僅限於提升散熱性能，還開闢廢熱再利用的新途徑，有望轉化為可再生能源，已與合作夥伴積極探索廢熱再利用及提升能源使用效率（PUE）的可能性。

仁寶 伺服器

延伸閱讀

台積電明年3好1壞 外資陳慧明：建議台灣成熟製程整併

英特爾可能分拆製造事業 分析師：台積、三星是潛在買家

英特爾新技術 叫陣台積

英特爾18A良率低 博通撤單

相關新聞

景碩高階產品將出貨

載板廠商景碩（3189）轉型開拓AI應用所需高階ABF載板應用有成，公司預期明年首季ABF載板出貨可望逆勢季成長，不受工...

宏達電擴大高雄XR布局

品牌大廠宏達電（2498）昨（23）日宣布，攜手高雄市政府在亞灣區打造「5G XR交匯樞紐」，成為沈浸式體驗基地，並打造...

仁寶揪團 攻液冷散熱

仁寶 ( 2324）昨（23）日宣布，攜手英特爾、BP嘉實多（Castrol）、散熱廠智惠創富及機殼廠長江電腦，共同合作...

佳能11月每股賺0.21元

佳能（2374）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公告自結11月稅後純益6,000萬元，年增3.14倍，每股純益...

Gogolook發新股 每股98元

信任科技業者GOGOLOOK-創（6902）將在明年上半年改列上市板，董事會昨（23）日通過現金增資發行新股3,325張...

黃仁勳傳來台尾牙 機器人平台將亮相？這幾檔亮燈大漲

市場盛傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳有望在明年1月中旬來台參加台灣輝達尾牙感恩大會，其中可能發表人形機器人平台，機器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。