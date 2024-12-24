仁寶揪團 攻液冷散熱
仁寶（2324）昨（23）日宣布，攜手英特爾、BP嘉實多（Castrol）、散熱廠智惠創富及機殼廠長江電腦，共同合作推出為高密度伺服器與AI資料中心打造的Targeted Flow液冷技術解決方案，衝刺AI伺服器商機。
仁寶表示，目前已將該液冷技術解決方案，導入旗下伺服器重點產品SD220-8 （2U4N），技術已準備進行大規模部署，並為英特爾平台用戶提供絕佳的散熱性能設計方案。
仁寶目前伺服器占整體營收僅約2％，而AI伺服器占整體伺服器營收不到10％，要朝2027年伺服器營收達1,000億元的目標邁進。
仁寶先前已於SC24（Supercomputing 2024）中展示7U高效能AI伺服器等產品及直接液冷、浸沒式液冷等冷卻解決方案，此次再宣布散熱領域方面的合作，宣示對伺服器業務布局的企圖心。
仁寶指出，此最新散熱解決方案運用Intel Targeted Flow技術，其中包括 Targeted Flow Tank和Targeted Flow Heat Sink專利技術，使用BP嘉實多浸沒式冷卻液DC 20，將傳統浸沒式液冷的阻力降低約三倍，為液冷技術帶來革命性的效能提升。
仁寶並透露，此創新散熱解決方案的應用，不僅限於提升散熱性能，還開闢廢熱再利用的新途徑，有望轉化為可再生能源，已與合作夥伴積極探索廢熱再利用及提升能源使用效率（PUE）的可能性。
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