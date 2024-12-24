宏達電擴大高雄XR布局

品牌大廠宏達電（2498）昨（23）日宣布，攜手高雄市政府在亞灣區打造「5G XR交匯樞紐」，成為沈浸式體驗基地，並打造自駕車導覽、XR遊戲體驗等應用。宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，公司擴大投資高雄，有信心進一步推廣XR應用，並對明年營運持樂觀態度。

據悉，宏達電原先在台北三創、高雄草衙各有一個VIVELAND VR體驗樂園，為擴大布局高雄在地商機，特別在亞灣區的棧柒庫再開設一個VIVELAND VR體驗樂園，規模也是全台最大。

黃昭穎表示，亞灣區近年來有許多國際渡輪靠港，吸引很多海外觀光客，估計擴散的商機效益約有14億至15億元，若加上國內在地旅客及高雄在地人，整個駁二特區的每年觀光人次可達400萬人，預料棧柒庫VIVELAND VR體驗樂園可帶極大的推廣效益以及豐沛業績收入。

宏達電今年第3季稅後淨損8.8億元，較第2季稅後淨損8.19元擴大，但較去年同期虧損9.15億元收斂；累計前三季稅後淨損26億元。

黃昭穎指出，雖然無法保證何時轉虧為盈，但公司確實走在正確的道路上，而且毛利率保持在一個不錯的水準，加上全球VR、AR市場仍在成長，公司也已掌握核心技術，因此對未來營運仍充滿信心。

黃昭穎表示，目前旗下VIVELAND VR體驗樂園都已呈現獲利，而新開幕的棧柒庫店預料一年內可開始貢獻獲利，現階段虧損大多是來自研發費用，這是無可避免的費用，為保持競爭力，勢必要持續投入研發。

除VIVE XR體驗樂園外，宏達電也與高雄市政府在亞灣區打造5G專網示範場域，透過5G專網的特性，打造自駕車導覽、XR遊戲體驗等應用，並協助在地廠商推動數位轉型。

此外，港口主要景點區還設置「沉浸AR高雄熊帶你遊高港」定點AR導覽應用，遊客可使用手機進行AR導覽服務，一機盡覽高港棧庫群，讓旅客一抵達港濱區即能輕鬆遊覽高雄港、大港橋、大港倉、高港水花園等景點。