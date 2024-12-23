南電法說會／強調ABF載板開拓AI高價值產品應用
載板PCB廠商南電（8046）今日召開法說會，公司釋出展望強調開拓高價值產品應用，ABF 載板方面，南電強調，將與客戶緊密合作持續開發人工智慧(AI)個人電腦(PC)處理器、4奈米高階PC繪圖晶片、新世代高階交換器、AI伺服器應用繪圖晶片等應用載板並開發內埋被動元件、雷射槽孔加工等技術以提早布局未來3奈米高階產品市場。
BT載板方面，南電提到，針對異質晶片封裝發展趨勢，本公司將開發新世代行動裝置的主機板、相機感測器等系統級封裝載板以及WiFi載板並積極因應汽車運算及5G通訊需求，將量產車用處理器、車用網路系統及5G光通訊收發模組應用產品。
一般電路板方面，南電提到，資料中心伺服器帶動HDI與多層板需求本公司將開發並量產AI伺服器顯示卡與加速卡、新世代伺服器網通卡、伺服器固態硬碟應用產品並持續開發與認證高階伺服器高頻材料產品擴大資料中心應用產品比重，以改善產品組合。
2025年營運策略
南電也說，公司執行四大轉型以提升競爭力包含產品轉型：提升高值化、差異化產品比重，拓展新應用及市場。事業轉型：開發新材料、新技術及新產品，深化公司產業布局。數位轉型：應用數位科技，精進AI及數位轉型，實現智能化營運。低碳轉型：擴大綠電使用，致力節能減碳，落實循環經濟推動。
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