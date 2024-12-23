景碩看2025年首季 ABF 載板出貨逆勢季成長 股價漲停慶祝

載板廠商景碩（3189）轉型開拓AI應用所需高階ABF載板應用有成，公司看待2025年首季ABF載板出貨可望逆勢季成長，不受工作天數減少影響。相關正面訊息激勵23日股價亮燈漲停來到101元。

展望2025年首季，景碩提到，首季BT載板受到大陸市場需求不振、手機與記憶體應用也屬於相對淡季，不過首季ABF載板出貨可望逆勢季成長，公司並應對市場需求規畫安排台灣廠區人力於過年期間加班因應。

景碩近年轉型耕耘高階載板，已淡出傳統PCB生產，近年擴產皆為高階載板產能生產且集中台灣，法人看好，景碩營運最壞情況已過，美系大客戶新一代顯卡將推動有助打底向上。

依據景碩釋出展望，今年第4季稼動率持續向上明年也逐季向上看待，整體明年比今年樂觀。景碩目標，明年毛利率也比今年好主要是稼動率提升，AI應用比重可望持續拉升至15-20%。

不過，法人也認為，ABF 載板目前整體市況仍為供過於求，較不利 ABF 族群評價表現，後市仍須持續觀察。

至於在東南亞佈局方面，景碩維持持續評估但暫無具體規畫。業界也觀察，載板場AT&S馬來西亞擴廠遭遇踢鐵板，也讓產業界更保守看載板南向投資，力求謹慎小心。

先前日本媒體曾傳出景碩馬來西亞擬設廠，不過景碩當時已澄清，公司持續評估在東南亞先建立後段測試產能，但尚未敲定地點，事實上，景碩已在檳城做後段多年，並跟外包廠合作，先前被外媒傳出東南亞檳城擴廠，已不是新聞，據了解，景碩也尚未敲定檳城擴廠，目前仍在評估設廠地點，至於檳城方面仍是和外包廠商合作。

日韓載板大廠高階製程多根留本土，而目前台系載板大廠也皆暫無於東南亞生產載板的規畫。PCB龍頭臻鼎（4958）在泰國投資第一期以PCB為主，景碩持續和外包廠合作，欣興（3037）泰國投資是為PCB生產，南電（8046）也尚無具體規畫，南電先前提到仍在討論東南亞的新設廠規劃。業界觀察，從目前載板市場供需與產業發展來看，對載板南向保守以待，後續仍看川普政府上台後政策變化對客戶端的影響。