黃仁勳傳來台尾牙 機器人平台將亮相？這幾檔亮燈大漲

市場盛傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳有望在明年1月中旬來台參加台灣輝達尾牙感恩大會，其中可能發表人形機器人平台，機器人概念股續強，大銀微系統（4576）、IKKA-KY（2250）、聰泰（5474）、維田（6570）、華晶科（3059）23日都攻上漲停板，上銀（2049）、直得（1597）、盟立（2464）盤中大漲逾7%，瀧澤科（6609）、廣明光電（6188）、聯策（6658）漲幅逾5%，和椿（6215）漲幅逾3%，再創波段新高。

輝達（NVIDIA）在今年3月間的「GTC 2024」大會推出人形機器人計畫，之後黃仁勳便時常在公開場合談論機器人，近日輝達推出可進行AI應用的新版本Jetson電腦，黃仁勳為取名「Jetson Orin Nano Super」，並表示這是個為機器人技術開發者與生成式AI愛好者提供的平台，能提供深度學習模型運行和高效運算。

機器人概念股熱度持續加溫，上銀集團中上銀盤中衝破300元大關，盤中一度飆至308.5元，漲幅逾7%，成交量逾萬張；大銀微系統漲停鎖死至141元，IKKA-KY拉出第三根漲停板，攻至125元。其餘同樣亮燈漲停的還有維田、聰泰和華晶科。

AI機器人趨勢大爆發，上銀搶攻人形機器人具備二大優勢，包括產品組合完整、銷售地區及應用分散，提供從微型滾珠螺桿、交叉滾柱軸承、諧波減速機到伺服馬達、驅動器等，可滿足機器人各項傳動元件需求，公司在明年也陸續將推出工業機器人及人型機器人相關component產品。

上銀11月合併營收21.40億元，較上月減少1.5%，主要因為11月颱風來襲，工作天數減少影響，但仍比去年同期增加11.9%，是2019年以來同期次高；累計前11月合併營收223.29億元、年減2.0%，年減幅持續收斂。前三季稅後淨利16.42億元、年減3.5%，每股稅後純益4.64元。

華晶科近年轉型成為高階智慧影像解決方案大廠，隨著機器人與自駕車的智慧製造應用不斷擴大，華晶科也與所羅門以3D視覺及AI技術為基礎，進行深度合作，共同提供 「AI+3D感測解決方案」，協助全球機器人品牌擁有如人類的視覺與辨識能力，也搭配快速檢測瑕疵的AI軟體，提供智慧製造在全世界落地應用。華晶科今年前三季稅後純益2.32億元，年減12.4%，每股純益0.84元。