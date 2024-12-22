大摩：全球第3季伺服器直接出貨季增2% 看好四檔台股

摩根士丹利證券（大摩）發布「亞太硬體科技產業」報告指出，全球ODM直接出貨伺服器給雲端服務供應商（CSP）的趨勢持續。在台廠中，大摩看好鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382），都給予「優於大盤」評等。

大摩指出，全球ODM廠第3季伺服器直接出貨133萬台，季增2%，年增16%，占全球伺服器總出貨量370萬台（季增%1，年增19%）的36.4%，比重高於第2季的36%；第3季直接出貨總金額則為289 億美元，季增41%，年增132%。

以出貨金額來看，第3季以英業達（2356）和富士康增加最多，分別季增64%、51%，主要是因為Hopper人工智慧（AI）伺服器出貨量持續成長；就出貨量市占來看，第3季以富士康占24.6%最高，其次是緯穎的24.4%、英業達的21.2%、廣達的16.8%。

在ODM伺服器直接出貨的買家方面，以英特爾占42.9%最高，其次超微的38.1%，其他安謀架構處理器買家則占19%。從出貨量來看，日本以外地區在第3季都保持年增趨勢。

正如大摩預期，一般伺服器需求的復甦持續到下半年，主要由雲端需求推動，因為企業需求仍然平淡。在雲端供應商中，緯穎的出貨量占比成長最快，這可能是由於緯穎在一般伺服器中的市占增加，且特殊應用IC（ASIC）伺服器需求持續增長，同業則優先強化繪圖處理器（GPU）伺服器業務。

至於AI伺服器，大摩調查顯示，GB200機架將從2月中旬開始大量出貨。大摩估計，今年第4季出貨量出貨僅約500台，明年首季將大增至2,000台，第2季將跳升至5,000-10,000台。在相關供應鏈方面，大摩看好ODM廠優於零組件廠。

對於四家台股ODM廠，大摩給的目標價分別為鴻海270元、緯穎2,900元、緯創158元、廣達370元。