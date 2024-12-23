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廣達目標價 喊到419元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

多家外資機構看好廣達（2382）明年營運成長，紛紛給予正面評價。如高盛於最新報告中指出，明年筆電（NB）出貨量復甦，主因於新產品周期開始，加上AI伺服器營收年成長有望達到三位數，因此給予「買進」的評等，目標價419元。

高盛指出，目前廣達正將業務從筆電轉移至伺服器，過去一年，筆電的收入貢獻已從60%以上，下降至今年第1季的30%，而伺服器則在AI的帶動下，上升至65%以上。且股東權益報酬率（ROE）持續提升，從2018年的11%提升到今年第3季的29%，得益於規模擴大和經營效率提升。

展望2025年，筆電部分，明年單數位上升，不過廣達主要業務於消費型產品，目前尚未看到AI PC帶動消費者大幅更換機種；AI伺服器方面，廣達將於今年底開始出貨新一代產品，AI伺服器營收在今年及明年均將有三位數的成長；一般伺服器部分，過去兩年，由於客戶預算受到AI伺服器的壓縮，稍有衰退，不過今年第3季已復甦。

高盛也指出，就第4季整體營收成長而言，雖然AI伺服器正處於產品轉型期，但管理階層認為，NB的平均銷售單價（ASP）較高，以及一般伺服器的復甦，將可緩和AI伺服器產品轉型所帶來的衝擊。

摩根士丹利（大摩）表示，廣達第4季伺服器總出貨量與去年同期持平，其中一般伺服器出貨量增加，AI伺服器出貨量則因客戶安裝進度而減少。不過看好Blackwell將於2025年第1季中量產，因此給予「優於大盤」，目標價370元。

大和資本則指出，預期廣達今年第4季AI伺服器銷售將受產品轉型影響，而一般伺服器銷售將持續強勁。給予「買進」的評級，目標價從360元上調至390元。

AI 伺服器 廣達

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