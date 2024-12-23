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APT概念 戰力十足

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
「APT概念股」市場聚焦 圖／經濟日報提供
「APT概念股」市場聚焦 圖／經濟日報提供

隨著人工智慧（AI）迅速發展，AI技術將成未來市場的核心驅動力。法人建議，「APT概念股」包括亞光（3019）、世芯-KY、佳能等，近期股價強勢表態，搭配三大法人積極布局，有望在2025年迎來大行情。

近期BLACKPINK成員Rosé與美國歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）攜手推出合作單曲「APT.」風靡全球，連動資本市場中的「APT概念股」表現強勢，成為市場投資人關注的焦點。

事實上，由於AI概念股已成為投資人布局的「主旋律」，主題同樣也圍繞著「APT」，意即結合AI、供應鏈合作（Partnership）及趨勢（Trend）等未來發展的強勢科技股。

篩選自12月來，三大法人積極買超、股價表現強勢，且前11月累計合併營收年增具5%以上成長，具備基本面、籌碼面的「APT概念股」，包括：亞光、華通、金像電、台光電、佳能、臻鼎-KY、瑞昱、和椿、聯發科、世芯-KY。

AI ASIC近期表現火熱，摩根士丹利（大摩）證券半導體產業分析師詹家鴻表示，在AI領域的競爭中，AI ASIC是否能成為輝達（NVIDIA）GPU的可行替代品，已經成為全球熱議的焦點。

詹家鴻分析，根據雲端服務供應商（CSP）的計劃，隨著更多ASIC項目的推出，雲端AI半導體市場將迎來顯著增長，因此包括世芯-KY、聯發科等將成為重要的受惠者。

AI 世芯 概念股

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