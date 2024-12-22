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高盛：AI伺服器成長強勁 廣達有望持續受惠「目標價419元」

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

廣達（2382）明年營運有望受到AI伺服器強勁，營運持續成長，高盛於報告中指出，明年NB出貨量復甦，主因於新產品週期開始，加上AI伺服器部分營收年成長有望達到三位數，因此給予「買進」的評等，目標價419元。

高盛指出，目前廣達正將業務從筆電轉移至伺服器，過去一年，筆電的收入貢獻已從60%以上，下降至今年第1季的30%，而伺服器則在AI的帶動下，上升至65%以上。並且ROE持續提升，從2018年的11%提升到今年第3季的29%，得益於規模擴大和經營效率提升。

展望2025年，筆電部分，明年單數位上升，不過廣達主要業務於消費型產品，目前尚未看到AI PC帶動消費者大幅更換機種；AI伺服器方面，廣達將於 今年底開始出貨新一代產品， AI伺服器營收在今年及明年均將有三位數的成長；而一般伺服器部分，過去兩年，由於客戶的預算受到AI伺服器的壓縮，稍有呈現衰退，不過在今年第3季已呈現復甦。

高盛也指出，就第4季整體營收成長而言，雖然 AI 伺服器正處於產品轉型期，但管理階層認為筆記型電腦的ASP 較高，以及一般伺服器的復甦，將可緩和AI伺服器產品轉型所帶來的衝擊。

AI 伺服器 廣達 高盛

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