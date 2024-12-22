CSP自製晶片商機龐大 世芯、創意啖雲端商機

AI應用迅速興起，各大雲端服務供應商（CSP）相關自製晶片商機龐大，且需求強勁，供應鏈中特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯（3661）、創意（3443）等，被看好能持續受益。

世芯11月業績達歷年同期新高，前11月合併營收474.92億元，年增76%，全年預期可突破500億元大關。世芯先前估計本季業績將季減高個位數百分比，主要是該公司北美CSP客戶7奈米製程AI晶片案，過去帶來大量業績，不過目前已接近產品生命周期後段。

展望未來，相較今年業績大幅提升，世芯先前在法說會中預估，明年表現可能持平到小幅增加，惟獲利應能保持成長。世芯另一北美IDM客戶5奈米製程AI加速器案，訂單有部分擱置，不過該公司強調對其貢獻挹注仍可觀，接下來將成為第一大業績來源。

法人對世芯未來寄予厚望，認為明年業績應可持續成長高個位數百分比，且3奈米製程AI晶片案預計2026年初就會量產，將帶來龐大動能，因此2026年可望迎來營收大爆發，再度挑戰高達七成的年增率。

創意前11月合併營收223.41億元，年減7%。法人預估，該公司因委託設計（NRE）業務部分專案遞延，預估量產業務將小幅減少，本季業績可能呈現小減，全年業績表現也可能是低個位數百分比下滑局面。

不過法人評估，創意明年業績預期回溫，今年每股純益約在25元左右，明年有機會賺進超過三個股本。創意雖難免受到美方對大陸先進製程晶片管制政策影響，不過也受惠加密幣需求暢旺，且有機會延續到明年。