半導體千金股營運熱到明年 聯發科、信驊等長線看好

半導體業在AI應用帶動下保持成長態勢，今年不少相關廠商營運明顯增溫，聯發科（2454）、信驊（5274）、力旺（3529）等千金股累計前11月均繳出耀眼成績單。市場預期，半導體長線發展趨勢無虞，上述高價股族群各擁利基，明年營運展望依然看好。

聯發科是台灣IC設計龍頭指標股，前11月合併營收4,889.02億元，年增25.4%，前三季每股純益51.98元。法人預期，今年賺進超過六個股本應不是問題。

法人估計，聯發科今年營收可望達5,200億元以上，歷史次高；明年挑戰年營收超越6,000億元，超越2022年的歷史高點；獲利方面挑戰賺進至少八個股本。

半導體千金股概況 圖／經濟日報提供

手機晶片目前貢獻聯發科過半業績，是其最大支柱，預計今年旗艦產品營收年增率超過七成，外界也看好其是AI手機換機潮受惠廠商。同時，該公司也積極布局雲端運算應用，持續執行企業級客製化晶片策略，瞄準2028年規模可達450億美元的客製化AI加速器市場。

股王信驊前11月合併營收57.23億元，年增幅度超過一倍。該公司重點產品為遠端伺服器管理晶片（BMC），搭上AI熱潮，營收維持高檔。展望明年，信驊董事長林鴻明看好AI伺服器需求持續強勁，公司業績將比今年更好。

林鴻明看好AI伺服器相關發展，很多客戶增加AI伺服器資本支出，持續對信驊拉貨，有望帶動其現有BMC產品「AST2600」營收占比提升到80%至85%。該公司也持續與客戶合作下世代產品。

矽智財（IP）廠力旺前11月合併營收34.79億元，年增18.7%。力旺今年10月完成第一個3奈米IP的客戶授權案，授權對象是CPU IP業者，將應用於雲端資料中心。

力旺董事長徐清祥表示，技術開發已進入2奈米，晶片導入進入3奈米，過去累積5／6／7／12／16奈米製程的設計定案陸續進入量產，以及先進製程對安全性IP需求愈來愈強，該公司營收成長空間非常大，對未來營運非常有信心。

力旺指出，受到晶圓廠與晶片客戶強勁需求推動，預期授權金保持增長動能。權利金方面估計持續成長，主要是過去累積先進製程應用陸續進入量產，加上既有主流成熟製程應用，得以提高市占率與滲透率。