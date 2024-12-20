強固電腦廠攸泰科技（6928）2025年有望重返成長軌道，隨著工業電腦產業景氣回溫，加上攸泰衛星及自有品牌業務持續高成長，攸泰看好明年營運將優於今年，法人預估，攸泰科技明年營收將有雙位數成長，全年力拚重回2023年業績高峰。

攸泰科技今年受到海事客戶需求減弱及投票機空窗期的影響，導致營收表現不如預期，累積今年前11個月營收為18.85億元、年減46%。

攸泰科技指出，今年11月單月海事出貨已較去年同期成長約18%，重新回到成長態勢，高毛利之品牌產品截至11月底止營收達2.81億元，也較去年同期成長34%。

攸泰累計今年1至11月四大領域營收占比，海事占62%，品牌占15%，衛星通訊占11%，客製化加值服務產品占12%，高毛利產品（品牌及衛星通訊)營收占比已雙雙突破兩位數。

展望2025年，隨著工業電腦產業景氣回溫，攸泰科技看好訂單需求也將同步復甦，值得一提的是，攸泰科技今年營收大幅回檔主要是受到主力應用海事市場下滑影響。為此，攸泰科技今年已啟動多元布局，加快如礦業、無人機等新市場、新客戶開發，試圖降低海事比重過高的營運風險。

攸泰已規劃明年將推出新產品及切入新市場，加上整體市況復甦，法人預估，攸泰科技明年營收將有雙位數成長，全年力拚重回2023年業績高峰。

攸泰科技董事長簡民智先前表示，「在航海業務部分，我們一直試圖降低仰賴單一客戶狀況，所以在今年，我們在相關領域增加許多新客戶，從消費性領域擴大到商用市場，但新客戶貢獻業績仍需要時間發酵」。