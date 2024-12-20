中華電攜微軟 助企業轉型
中華電信（2412）指出，掌握AI工具已成為開發者必備的技能，更是企業數位轉型的重要驅動力。中華電信昨（20）日宣布與台灣微軟攜手成功導入GitHub Copilot，推動企業AI創新與數位轉型。
中華電信已在內部導入GitHub Copilot工具，將系統開發時間縮短50%，大幅提升效率並聚焦創新。中華電信也攜手台灣微軟，持續深耕AI技術，廣泛應用於內部運作並協助各產業客戶導入AI解決方案。在GitHub Copilot的導入過程中，中華電信開發團隊與研究院分組進行多次測試。測試結果顯示，GitHub Copilot提供的程式自動補全與程式碼轉譯功能，成功讓開發時間縮短超過50%。中華電信表示，註解生成及單元測試的時間也分別節省約20%，全面提升開發、測試及維護效率。
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