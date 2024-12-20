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緯創購地 擴增越南產能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

代工大廠緯創（3231）今年加速在台灣、越南、美國、墨西哥與印度等地擴產，昨（20）日緯創通過多項海外投資案，包括改善美國德州廠房強化對客戶服務、在越南購置土地與蓋員工宿舍，以及印度投資建廠案，四項投資金額逾32億元。

緯創先前表示，全年資本支出將逾140億元，在越南主要生產顯示器、桌機、筆電與伺服器等，在美國德州配合主要CSP客戶，預期將以伺服器相關產品為主。

緯創主要客戶為雲端服務提供者（CSP），緯創公告，因應售後服務業務發展，緯創美國子公司SMS Infocomm Corporation（WTX）擬於2500萬美元（約新台幣8.19億元）內進行美國德州的建築物改良。

另因應業務發展及策略規劃需要，緯創代子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd（WVN）公告，在3,710萬美元額度內（約新台幣12.15億元）取得金榜工業發展投資建設公司約37.1公頃的工業用地，擴增越南產能。

緯創在越南100%持股子公司Wistron Property (Vietnam) Co. Ltd. （WPVN），以1,650萬美元（約新台幣5.40億元）興建員工宿舍。

緯創也公告，透過子公司SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd.（WSSG）向子公司ICT Service Management Solutions（India）Private Limited（WIN）增資2,000萬美元（約新台幣6.55億元），擴增印度的產能。

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