鴻準參與台揚私募 強攻電信

台揚（2314）近期積極籌資，發行私募無擔保普通公司債及私募無擔保轉換公司債，鴻準昨（20）日公告已參加台揚私募無擔保普通公司債，投資2.5億元，據了解，雙方可望合作開放網路的RU產品，一起搶進電信市場。

台揚將於明年1月8日舉行股東臨時會，將報告健全營運計畫執行情形報告，累積虧損達實收資本額二分之一報告，2024年國內第一次私募無擔保普通公司債發行及股東常會決議，以私募方式辦理現金增資發行普通股案報告，同時討論發行國內私募無擔保可轉換公司債案。

台揚近期決議發行兩筆債，包含私募無擔保普通公司債2.5億元，以及國內私募無擔保轉換公司債，金額為7億元，令人感到好奇的是台揚兩筆公司債中，應募人都有鴻準。鴻準昨日也公告將參加台揚私募無擔保普通公司債，預計投入2.5億元。