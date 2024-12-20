聯茂AI伺服器材料出貨增

銅箔基板大廠聯茂（6213）受惠高階AI伺服器材料M6以上出貨持續擴增，法人看好，聯茂2025年首季淡季可望季成長，逆勢成長不受農曆年節影響。

法人預估，聯茂M6/7/8級材料出貨快速成長配合高階AI伺服器與ASIC雲端應用需求，今年第4季可望持續季成長並將延續動能至2025年首季。

聯茂先前已預期，隨著高價原材料庫存去化完畢，加上產能利用持續提高，未來毛利率可望逐步回升。

AI伺服器規格提升，NVIDIA Blackwell系列GPU改版，帶動高階電子材料升級加速，聯茂M6、M7、M8等級之高速材料持續放量於多家AI GPU/ASIC加速卡終端客戶，對應1.6T傳輸速度交換器之M9等級材料也已送樣至各大終端及板廠客戶認證，而對應PCIe Gen 6伺服器平台之M7無鹵高速材料已持續通過各大ODM終端及PCB板廠認證。

此外，為了應對客戶在高階電子材料的需求以及全球供應鏈的變化，聯茂指出，泰國廠新產能將於2025年上半年開始量產，為公司長期成長步調提早奠定基礎。