振樺電法說會／AI 測試機台訂單能見度達明年上半年

工業電腦廠振樺電（8114）20日舉行法說會，展望後市，振樺電表示，半導體測試機台業務訂單能見度已達明年上半年，該業務目標持穩或微幅成長，加上新大型專案及線上購物線下退貨的BORIS機台成長動能，振樺電預期，明年獲利成長幅度將優於營收增幅。

從產品線及應用來看，振樺電兩大業務區塊之一線上線下解決方案（O2O Solutions），2024年上半年動能較強，下半年則相對較弱，但今年整體仍有雙位數成長，展望2025年，明年大型新專案有望發酵，加上BORIS機台成長動能，及來自政府專案也有機會小幅成長。

而在產業物聯研製中心（Embedded Foundry）方面，2024年主要成長動能就來自半導體AI測試機台，展望2025年，醫療、資料中心、EV充電樁等應用保守，整體來看，振樺電預估2025年產業物聯研製中心業績持平或微幅成長。

在關鍵的半導體測試AI機台業務上，振樺電指出，訂單能見度已達明年上半年，相關拉貨動能有望維持。2025全年來看，因2024年基期較高，加上明年下半年訂單還未明朗，振樺電預估，AI測試設備業務2025年力拚持穩或微幅成長。

以地區市場營收比重來看，截至今年前三季，振樺電美洲比重為65%、亞洲23%、歐洲11%，非洲及大洋洲為1%，其中，美洲成長主因半導體AI測試機台業務增長所致。

目前振樺電AI相關業務包含半導體檢測設備、BORIS機台及Kiosk許多自助chick in機台，整體AI應用業績占比約達四成，振樺電預計，明年人工智慧應用比重將持續成長。

整體而言，振樺電2025年營收目標力求穩守2024年創造的經濟規模，估持平或微幅成長，預計上下半年業績占比為6：4 ，但因規模結構優化，振樺電預期明年獲利成長幅度將優於營收增幅。

此外，針對明年川普上任美國總統，可能引發的新關稅問題，振樺電回應，公司在美國、歐洲及日本都有設廠，反而是中國大陸沒有生產據點，面對新關稅問題，振樺電相對同業較有優勢，主要是因公司在全球各主要地區都有廠區，可以做物流優化。