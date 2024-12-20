台積電最後一盤爆逾2.4萬張賣單再殺下15元 收1,035元

台積電（2330）20日開低走低收最低，最後一盤爆出24,057張賣單，一口氣拉下15元股價，終場收在1,035元， 下跌35元，跌幅3.27%，跌落至月線及季線之下，市值縮水9,076億元， 降至26兆8,403億元，失守27兆元，成交量51,893張。

台積電早盤以1,060元開出，下跌10元，也是今日的高點價位，最後一盤爆量下殺，壓低股價收在最低的1,035元，光是最後一盤的賣單張數就逼近全部成交量的一半，台積電大跌35元，影響大盤指數約275點。

台積電殺尾盤，台股終場也收在今日最低的22,510.25點，下跌422點，跌幅1.84%，月線及季線雙雙失守，本周下跌510.23點，周跌幅2.22%，連2周下跌。

台積電11月合併營收2,760.58億元，月減12.2%，年增34%，主要是反映客戶端拉貨高峰過後的季節性因素影響，但仍是歷年最旺的11月，且為歷史單月次高；累計前11月合併營收2.61兆元，年增31.8%。

台積電預期在新台幣32元兌1美元基礎上，第4季美元營收約介於261~269億美元，季增11.1~14.5%，平均值季增13%；法人推估，在台積電美元財測基礎上，第4季新台幣合併營收同步挑戰新高，約介於8,352~8,608億元。

台積電第3季股利，每股將配發4.5元現金股利，為首度季配息4.5元，預計明年3月18日除息；法人預估台積電今年全年配息有望從17元起跳，且推測2025~2026年現金股利將分別為20元至24元起跳。