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柏文展店 營運添動能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（19）日舉行法說會，該公司指出，主力品牌「健身工廠」明年將進一步展店九個廠館，分布於台南、高雄、台中、桃園和新北市等五都，累計全台將有86個據點，成為推升明年營運成長新動能。

柏文表示，第3季合併營收13.45億元，季增5.4%，年增18.3%，創單季歷史新高；獲利方面，合併稅後純益0.96億元，季增5%，年增84.4%，每股稅後純益1.23元。累計今年前三季稅後純益2.36億元，年增3.02倍，每股稅後純益3.02元。

展望2025年，柏文預計新增九處健身工廠據點，北中南皆有新廠館規劃，明年每一個季度都會有新廠館開幕，健身工廠至明年底就會有86家廠館提供全台消費者最佳健身體驗，持續挹注新的營收成長動能。

同時在市場滲透、商品開發及多角化都會有新的策略，預期在「新店動能」及「同店成長」雙引擎帶動下，明年營收將維持雙位數成長，獲利增幅則會因規模經濟效益高於營收成長率。

健身 營收

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