快訊

美股先盛後衰 道瓊勉強收漲15點 結束50年來最長連跌

今晨寒冷白天稍回溫 明天「冬至」又有冷氣團愈晚愈冷

麗嬰房在陸門市 再縮編

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

麗嬰房（2911）昨（19）日法說會，副總蔡明錡表示，持續大幅調整在中國大陸的門市規模，今年已關閉60家店鋪，預計年底前再關20至30家，全年縮減至130家以下。

明年將針對虧損門市做閉店處置，目標門市規模要縮減至100家以下，屆時大陸市場營收占比將由目前的40%降至25~30%。台灣市場方面，店數維持穩定，但年底將關閉台灣廠，以整合兩岸供應鏈。未來除了持續朝東南亞市場尋求商機，也將加大投資第三方物流業務。

總經理陳仁沛表示，麗嬰房計畫透過供應鏈整合、加速淘汰大陸虧損門市、拓展東南亞市場，以及加大投資第三方物流業務等做法，力求明年減虧，目標2026年實現轉盈目標。

麗嬰房截至第3季底，在台有100間門市、大陸則有162間門市。

東南亞 麗嬰房

延伸閱讀

【即時短評】陸委會對陸客團祭「三不」 其實是「一不」不要來

南韓三養食品首次海外建廠 將於浙江生產火雞麵

馬英九喊陸生團太成功 陸委會：馬龍在台球迷多

豪華車銷售大崩跌！保時捷中國CEO：2026年贏回大陸市場

相關新聞

全球網通消費性市場 面臨大洗牌

中國網通品牌TP-Link多年前以低價快速崛起，打趴全球消費性網通品牌前三名，包括台廠友訊（2332）D-Link、美商...

鋐寶看好市場需求復甦

鋐寶（6674）昨（19）日舉行線上法說，總經理王昱賀表示，客戶庫存去化、明年上半年恢復健康水準，看好市場需求復甦，同時...

鈺創：訂單將續成長

利基型記憶體廠鈺創（5351）搶攻當紅的邊緣AI應用和機器人等商機，董座盧超群昨（19）日預告，鈺創明年訂單會持續成長，...

新應材營運俏 1月上櫃

興櫃第三高價股新應材（4749）規劃明年元月中旬轉上櫃，董事長詹文雄昨（19）日表示，年底是材料廠傳統旺季，看好今年營收...

巨有擴展北美版圖

特殊應用IC（ASIC）設計服務商巨有（8227）昨（19）日宣布，攜手晶圓代工龍頭台積電與全球封測龍頭日月光投控擴展北...

微星主機板銷售動能強

微星（2377）昨（19）日表示，旗下主機板今年在台灣市場銷量較2023年成長14%，展現強勁的市場競爭力，隨著全球高階...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。