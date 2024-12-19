快訊

美股先盛後衰 道瓊勉強收漲15點 結束50年來最長連跌

今晨寒冷白天稍回溫 明天「冬至」又有冷氣團愈晚愈冷

順天2025年推案衝百億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

順天建設（5525）面對房市景氣反轉，仍預計在2025年推出百億案量，總經理林丙申表示，由於公司明年土地開發布局落在台中市第13、14期重劃區，推案鎖定自住、換屋族為主。

另一家大城地產昨（19）召開法說，表示央行重手打炒房，對整體房市造成衝擊，明年推案策略決「放慢速度」，隨時觀察市場景氣變化來作因應。目前線上以銷售「大城光年」、「大城知丘」為主，總銷合計77億元，至於明年尚無推案計畫。

順天建設明年全年推案金額將達118億元，其中第1季將推出13期昌明段新案「Mr.L」，總銷達40億元，開價預計8字頭。林丙申表示，此案地點生活機能與公園綠地條件優良，又有捷運南來北往，地點在13期重劃區，主客群為高資產換屋族。

接下來則還有南台中永豐段新案，總銷42億元，同時也押寶北台中包含14期仁平段新案、總銷36億元。

房市 重劃區

延伸閱讀

打炒房再出手 金管會明年上半年將辦不動產專案金檢

房市掀起「金龍海嘯」 楊金龍：覺得五味雜陳，我並非英雄

央行未推第八波管制 房仲：市場進入拉鋸場面

自住當道，地段為王！「遠雄敦富」交通強、機能優，懂生活的人就懂！

相關新聞

全球網通消費性市場 面臨大洗牌

中國網通品牌TP-Link多年前以低價快速崛起，打趴全球消費性網通品牌前三名，包括台廠友訊（2332）D-Link、美商...

鋐寶看好市場需求復甦

鋐寶（6674）昨（19）日舉行線上法說，總經理王昱賀表示，客戶庫存去化、明年上半年恢復健康水準，看好市場需求復甦，同時...

鈺創：訂單將續成長

利基型記憶體廠鈺創（5351）搶攻當紅的邊緣AI應用和機器人等商機，董座盧超群昨（19）日預告，鈺創明年訂單會持續成長，...

新應材營運俏 1月上櫃

興櫃第三高價股新應材（4749）規劃明年元月中旬轉上櫃，董事長詹文雄昨（19）日表示，年底是材料廠傳統旺季，看好今年營收...

巨有擴展北美版圖

特殊應用IC（ASIC）設計服務商巨有（8227）昨（19）日宣布，攜手晶圓代工龍頭台積電與全球封測龍頭日月光投控擴展北...

微星主機板銷售動能強

微星（2377）昨（19）日表示，旗下主機板今年在台灣市場銷量較2023年成長14%，展現強勁的市場競爭力，隨著全球高階...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。