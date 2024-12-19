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機器人火 上銀、鈞興吃補

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

AI機器人趨勢大爆發，帶動機器人概念股的上銀（2049）、鈞興-KY及宇隆等大廠受市場矚目。上銀表態諧波減速機等傳動元件將強攻人形機器人商機；鈞興推出的諧波減速器已於第4季量產，宇隆的行星減速器也切入人形機器人領域，明年樂觀看待。

台股受到美股大跌影響，昨日走勢疲弱，不過機器人概念股表現相對亮眼，昨（19）日股價逆勢上揚，其中上銀以291元、上漲6月作收，股價持續衝高。

鈞興則以245.5元、上漲21元漲停作收；宇隆以218.5元、上漲9元作收，兩家大廠股價都來到歷史新高。

上銀搶攻人形機器人具備二大優勢，包括產品組合完整、銷售地區及應用分散，提供從微型滾珠螺桿、交叉滾柱軸承、諧波減速機到伺服馬達、驅動器等，可滿足機器人各項傳動元件需求。

上銀累計前11月合併營收223.29億元、年減2.0%，年減幅持續收斂。前三季稅後淨利16.42億元、年減3.5%，每股稅後純益4.64元。上銀工業機器人產品估2025及2026年將分別年增41%與37%，營收占比也將從7%逐步拉升至11%以上。

AI機器人趨勢大爆發，其中減速器占機器人零件比重30%至35%。鈞興推出的諧波減速器應用範圍廣泛，可用於工業機器人、航空航太、數控工具機、半導體設備等領域，已於第4季量產並貢獻營收，而今年工業機器人占營收比重約3%，明年朝5%邁進。

鈞興累計前11月合併營收27.80億元、年增32.0%，已超越2021年的年度營收最高紀錄27.37億元。累計前三季稅後淨利3.53億元、年增66.5%，每股稅後純益6.81元，已超越去年全年的5.18元。

宇隆訂單能見度已看到明年上半年，且公司因應全球浪潮，積極布局AI伺服器、人形機器人關鍵零件，自有品牌TUF ONE行星減速器，也將切入人形機器人關鍵零件的諧波減速機，預期明年將迎來跨產業應用蓬勃發展的一年，營運樂觀看待。

上銀 工業機器人

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