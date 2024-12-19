鋐寶看好市場需求復甦

鋐寶（6674）昨（19）日舉行線上法說，總經理王昱賀表示，客戶庫存去化、明年上半年恢復健康水準，看好市場需求復甦，同時積極布局印度市場5G FWA產品，WiFi 7也打入歐、美客戶前端設計，明年可望成長。

王昱賀表示，鋐寶正加速擴展國際版圖，針對美國市場，計劃於德州與亞特蘭大設立子公司，進行核心業務據點和新營運模式的試點，未來將視狀況進一步深化北美市場，鋐寶將強化與當地品牌和電信業者的合作，轉型營運模式。

歐洲市場部分，鋐寶表示，積極參與客戶新年度產品計劃，爭取5G FWA、WiFi技術等新訂單，透過技術合作，開始進行早期設計研發；鋐寶也以5G FWA搶進印度當地市場，投入當地營運商的標案，未來持續耕耘印度市場。

展望未來，鋐寶指出，2024年客戶庫存去化速度較預期緩慢，但2025年上半年客戶庫存去化可望恢復較正常水準，2025年下半年市場拉貨力度及成長可望回到成長軌道，美國BEAD（寬頻、平等接取與發展計畫）慢慢發酵，也將持續關注，今年低軌衛星有一些合作，明年將持續布局。