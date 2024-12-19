全球網通消費性市場 面臨大洗牌
中國網通品牌TP-Link多年前以低價快速崛起，打趴全球消費性網通品牌前三名，包括台廠友訊（2332）D-Link、美商思科旗下Linksys及Netgear，在美國市場拿下超過三分之二市占率。業者認為，美國因資安及國安問題下禁令，網通消費性市場市占率恐洗牌，後續觀全球其他市場是否跟進的效應。
事實上台灣也限制政府和學校機關使用TP-Link路由器，印度政府也曾示警該品牌路由器有安全威脅。
TP-Link成立於2000年，初期以山寨網通品牌、超低價產品搶市，台灣的國際網通品牌友訊、思科旗下Linksys及Netgear近年在消費市場節節敗退，網通製造商因品牌客戶市占下降，積極轉型往電信直供市場發展。
TP-Link產品在全球超過170國銷售，包含家用網路設備、智慧家庭、企業網路設備等，在美國市場的家用及企業客戶市占率達65%。
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