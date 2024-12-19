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華碩攜長庚 衝智慧醫療

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）集團搶攻智慧醫療商機，日前甫於醫療科技展大秀五大解決方案，昨（19）日再宣布，旗下台智雲攜手國眾電腦與長庚醫院，共同合作打造AI推論雲平台，提供12種醫療AI模型及LLM生成式AI小助手。

據悉，上述AI推論雲平台今年上線以來，已服務全台九家長庚醫院。市場看好，華碩穩步擴大智慧醫療事業，有望為後市業績增添新柴火。

華碩打造的AI推論雲平台，提供12種醫療AI模型及LLM生成式AI小助手，涵蓋醫療影像X光、超音波、EKG心電圖等協助診斷應用。

華碩表示，長庚醫院AI推論雲平台採用AI Foundry Service （AFS）地端AI算力部署解決方案，整合AI伺服器、推論軟體平台及醫療資訊系統 （HIS），提供直觀的Web Viewer使用介面，讓醫護人員快速調閱病患病歷並進行AI輔助診斷。該平台也可幫助醫生依精準數據掌握病情，提供最佳治療方案。

長庚醫院行政中心游進邦執行長指出，平台上線後兩個月內累計使用次數已超過2.7萬次，門診與住院部門透過長庚雲平台上的LLM生成式AI小助手，優化檢查報告整理與分析，進一步強化診斷輔助的準確性。

華碩先前在2024台灣醫療科技展上，展示智慧平台、智慧照護、醫療數據、數位醫療及遠距醫療五大解決方案，全方位應對超高齡化、少子化及醫療資源短缺等挑戰。此外，華碩亦運用創新AI科技整合健康照護，並導入生成式AI技術，助力實現「健康台灣」政策目標。

AI 華碩 長庚

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