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美股先盛後衰 道瓊勉強收漲15點 結束50年來最長連跌

今晨寒冷白天稍回溫 明天「冬至」又有冷氣團愈晚愈冷

微星主機板銷售動能強

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

微星（2377）昨（19）日表示，旗下主機板今年在台灣市場銷量較2023年成長14%，展現強勁的市場競爭力，隨著全球高階電競與DIY升級需求成長，預期2025年仍將年增兩位數百分比。

微星表示，新一代超微（ AMD） 與英特爾晶片組推出，以及DIY玩家換機潮帶動下，市調機構普遍看好2024年全球主機板市場預期將溫和成長 。此外，隨著AI運算崛起，對高效能運算（HPC）與穩定性更高的硬體需求逐步攀升，帶動主機板市場進入新一輪升級循環。

展望2025年，微星認為，台灣主機板市場將溫和成長，但仍需觀察明年景氣和新產品表現，預計明年1月推出中階主機板新品，有望進一步推升銷量。

除了主機板之外，微星近期在AIoT產品也有斬獲，該公司推出全新MSI eConnect 能源管理系統（EMS），結合專業的硬體與軟體優勢，全面提升電動車充電市場的運營效率與安全性，並獲得日月潭漢來日月行館訂單，隨著微星投入興建新的AIoT廠房，可望持續提升智慧充電事業版圖。

為擴大投入AIoT與AI PC等產品，微星已經規劃在桃園龜山工業區興建新廠及設立研發中心，投入於AIoT產品的研發及製造，提升公司產能效率及競爭力。

AI 微星

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