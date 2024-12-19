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新應材營運俏 1月上櫃

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

興櫃第三高價股新應材（4749）規劃明年元月中旬轉上櫃，董事長詹文雄昨（19）日表示，年底是材料廠傳統旺季，看好今年營收及獲利可望雙創新高。展望2025年，面板材料營收估將小幅衰退；半導體產材料市場預料可成長近三成。

新應材原為面板光阻材料供應商，近年成功轉型跨入半導體特化材料領域。新應材昨天興櫃參考價收677元、漲7.08元。新應材將於下周一（23日）舉辦上櫃前業績發表會，並將以競價拍賣搭配公開申購方式配售初次上櫃前現金增資股票。

新應材目前資本額為8.22億元，主力產品為半導體先進製程光阻周邊的表面改質劑（Rinse），是攸關半導體黃光微影製程良率的關鍵材料。該公司2023年稅後純益3.18億元，每股純益3.91元。

受惠於客戶端需求強勁，新應材今年前三季稅後純益5.24億元，不但優於2023年全年的3.18億元，也一舉超越較2022年4.03億元歷史新高，今年獲利篤定續寫新猷。

新應材今年11月合併營收3.16億元，創新高，月增15.5%，年增62.2%，反映半導體材料出貨成長，半導體材料貢獻營收占比已逾78%。前11月合併營收29.97億元，年增40.4%，已刷新歷年全年營收新高紀錄。

新應材成立於2003年，初期產品以面板光阻及清洗劑為主，顯示器相關營收曾高達98%。2018年董事會改組後，轉型加碼投資半導體特化材料市場，以表面改質劑為大宗；面板相關業績比重約二成。

新應材現已是目前國內唯一在半導體微影製程，從原料合成、純化到配方自主設計，且持續擴大量產規模的特化材料公司。

詹文雄表示，新應材光阻週邊的表面改質劑 （Rinse）將隨著2奈米製程導入量產成長。新擴建的高雄廠二期現正裝機中，明年春節後即可試量產，同步展開客戶驗證期，預估2026年進入新產線的量產放大期。

半導體 營收

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