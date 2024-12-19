眾達要買2,500張庫藏股

光通訊廠眾達-KY（4977）為激勵員工士氣，董事會昨（19）日決議，將從今日起買回庫藏股轉讓予員工，預定買回上限2,500張自家股票，每股買回價格介於100元至200元間。以此次每回區間價最高價200元計算，若2,500張全數買足，將斥資5億元。

眾達公告，將自本月20日至明年2月19日間，於集中市場買回庫藏股，預定買回股份占已發行股份總數3.12%，若股價低於每股買回區間價格下限，將繼續買回。

眾達昨天受庫藏股消息激勵，股價不受大盤重挫236點影響，以漲停價149元、大漲13.5元收市。

眾達前一次買回庫藏股為2021年7月，當時因疫情導致馬來西亞封城，眾達馬國檳城廠停工近半個月，受利空衝擊，股價跌跌不休，當時預計買回價格區間為60元至130元間，預計買回上限800張，最後實際買回418張，執行率約52%。