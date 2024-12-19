台積電董事長魏哲家、特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳等產業大咖看旺機器人、無人機後市，中光電（5371）積極搶進，並透過子公司中光電智能機器人（CiRC）跨足機器人、無人機，搭上現今當紅炸子雞的兩大產品熱潮，陸續傳來捷報，成為市場話題。

中光電智能機器人公司在機器人領域量能豐沛，已投入AI、高速運算、運動控制、電腦視覺、即時定位等多項機器人核心技術開發，並具備商用智能機器人軟硬體整合技術能力，以及嚴謹的產品開發流程及測試驗證方法，提供專業智能機器人從相關模組，產品到多平台解決方案。

無人機方面，中光電智能機器人已投入相關技術開發與製造十年，先前更拿下國防部「微型無人機」、「監偵型無人機」量產採購標案大單，一舉得標微型1,485架、監偵型1,552架，兩案共3,037架，成為該次軍用商規六款無人機購案中，採購數量最多的得標廠商，展現自主研發實力和在地產製優勢。

在無人機量產產製部分，中光電智能機器人已有量產銷美的實績，今年初更在竹南廠完成量產線擴建，導入智慧工廠製造管理系統，即時掌握生產產能與品質控管，持續進行全球客戶量產交貨。同時也規劃完善的客服與維保服務體系，讓此案交貨與維運管理可達到海、陸軍客戶的需求。

另外，中光電智能機器人今年4月赴美國聖地牙哥參加「國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（Xponential 2024）」時，發表符合美國國防授權法案（NDAA）的輕量智能監視與偵搜（ISR）無人機Hummer 2 Pro，以及搭載高通無線通訊模組遙控器GCS 7，積極搶攻美國「去中化」商機。