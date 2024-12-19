眾達為激勵員工士氣 決議買回庫藏股2,500張

光通訊廠眾達-KY（4977）為激勵員工士氣，董事會19日決議，將從20日起買回庫藏股轉讓予員工，預定買回2,500張股票，每股買回價格介於100至200元間，預定買回股份占已發行股份總數的3.12%。

眾達公告，將自12月20日至明年2月19日間，於集中市場買回庫藏股，若股價低於每股買回區間價格下限，將繼續買回，買回股份總金額上限為29.72億元，僅占流動資產之94.1%，此次買回庫藏股，並不影響公司資本維持。

眾達前一次買回庫藏股為2021年7月，當時因疫情導致馬來西亞封城，眾達馬國檳城廠停工近半個月，受利空衝擊，股價跌跌不休，為維護股東權益，眾達因此決定第四度買回庫藏股，買回價格區間落在60至130元間，預計買回張數為800張。

不過，2021年9月庫藏股執行屆滿後，眾達僅買回418張，實際執行率約52%。眾達指出，因基於資金有效運用及維護股東權益，並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況，採分批買回策略，故未執行完畢。